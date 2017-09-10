هولندا : السجن 14 عاماً لهولندي طعن صديقته بوحشية و اتهم اللاجئين بفعل ذلك !

حكمت محكمة في هولندا على رجل (30 عاماً)، من بلدة ماركنيسا، بالسجن 14 عاماً، بدلاً من 20 عاماً، بعد أسبوعين من طلب تقدمت به النيابة العامة.

وكان الرجل الهولندي قد أقدم العام الماضي على طعن فتاة كان على علاقة معها 16 مرة بشوكة لحم.

وقالت وسائل إعلام هولندية، الأربعاء الماضي (6/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطب الشرعي أكد أن عدداً من الطعنات من الممكن أن تكون قاتلة، وأن أحدها ثقب المري.

وأضافت أن الرجل كذب على الفتاة وأحضرها إلى غابة في مدينة إيميلورد، وأخبرها بأنه سيعطيها هاتفاً جديداً، مشترطاً عليها البحث عنه وهي معصوبة العينين، حينها تمكن من الإمساك برقبتها و بدأ بطعنها، ومن ثم اتصل بأحد أفراد عائلته، والذي بدوره أخذها للمستشفى.

وأدلى الرجلان بتصريحات كاذبة للشرطة، حيث قالا أن طالبي اللجوء قاموا بطعنها، فيما تتلقى الضحية علاجاً نفسياً، (AksAlser.com)، إذ كان للحادثة أثر كبير عليها، ما جعلها توقف مدرستها، كما تشكل لديها ندوب دائمة في بطنها وصدرها ورقبتها.

وطالبت الفتاة أثناء المحاكمة، بأن تفرض المحكمة على الرجل حظر التواصل معها لأنها خائفة من أن يعود ويعتدي عليها مجدداً.

وكانت الفتاة على علاقة مع الرجل، عندما جاء إلى هولندا بعطلة من جزيرة كوراساو الهولندية (مسقط رأسه).

وبحسب المحكمة فإن الرجل محكوم مسبقاً بسبب جرائم أخرى، ولم يتعاون في التحقيقات، ولم يعط تصريحاً لأفعاله.

ولم تتفق المحكمة مع طلب النائب العام، لأنها لم تجده مناسباً أن يتم فرض حظر تواصل أو حظر التجوال في منطقة ما، بسبب طول فترة العقوبة.