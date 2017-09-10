والد نيمار في علاقة سرية مع نجمة “ بلاي بوي ” سابقة

أشارت تقارير إعلامية برازيلية إلى أن والد #نيمار متورط في علاقة “سرية” مع عارضة أزياء سابقة في مجلة “ #بلاي_بوي ” الشهيرة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن والد أغلى لاعب في العالم، البالغ 52 عاما، ارتبط في علاقة لبعض الوقت مع فرانسيلي فريدوزيسكي، عارضة الملابس الداخلية المذهلة ونجمة مجلة “بلاي بوي”.

وتزعم التقارير أن كلا منهما حضر فوز البرازيل بهدفين نظيفين على الإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأسبوع الماضي ونجل فرانسيلي غادر الملعب ومعه قميص باريس سان جيرمان الخاص بنيمار، بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز، ويعتقد أن المرأة الفاتنة، البالغ عمرها 38 عاما، حضرت إلى برشلونة مع والد نيمار قبل انتقال المهاجم الشاب إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي.

وكذلك حضرت حفلا خيريا لجمع التبرعات لصالح مؤسسة نيمار الخيرية في سانتوس خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ولا يظهر والد نيمار وفرانسيلي معا في الأماكن العامة لكن أصدقاءهما أكدوا العلاقة بينهما.