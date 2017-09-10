وكالة روسية تزعم : ” إلقاء القبض على فتيات يسلمن الجنود و الشباب للعصابات الإرهابية بعد إغرائهم بعلاقات غرامية ” !

زعمت وكالة روسية، أول أمس السبت، أن قوات الأمن النظامية ألقت القبض على فتيات يسلمن الجنود و الشباب للعصابات الإرهابية بعد إغرائهم بعلاقات غرامية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر أمني في وزارة الداخلية النظامية، أنه “خلال النصف الأول من عام 2017 تم إلقاء القبض على 738 شخصًا نتيجة جرم تعاملهم مع الإرهاب”.

وقال المصدر: “تم تكثيف عمل الدوريات الأمنية في المناطق التي تقع تحت سيطرتنا من أجل عدم حدوث أي نوع من عدم استقرار المدنيين، وقد تم إلقاء القبض على 20 ألف و899 شخصًا من المطلوبين ومرتكبي الجرائم المتعددة منها الإرهاب والقتل والخطف وتم تقديمهم إلى القضاء”.

وزعم المصدر الذي لم تسمه الوكالة أنه “تم القبض على عدد من الفتيات الذي يتعاونن مع عصابات إرهابية تعمل على تسليم شباب وجنود، بإغرائهم من خلال إقامة علاقات غرامية معهم”.

الجدير بالذكر أن سلطات النظام توجه تهمة الإرهاب وغيرها من التهم (النيل من هيبة الدولة – وهن عزيمة الأمة – …)، لكل من قال لا لبشار الأسد، سواء كان مدنياً أو مسلحاً أو امرأة أو طفلاً.