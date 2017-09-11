بالصور .. أطفال مصريون يدخنون ” الشيشة ” و يثيرون غضب رواد مواقع التواصل

تداول مغردون مصريون صوراً لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ11، وهم يدخنون #الشيشة في مقاهٍ بعدة محافظات مصرية.

ويظهر في الصور أطفال صغار السن يدخنون الشيشة خلال إجازة عيد الأضحى الماضي بمقاهٍ في منطقة المنشية بالإسكندرية ومصيف رأس البر بدمياط ومدينة ميت غمر بالدقهلية.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل بضرورة محاسبة أصحاب هذه المقاهي والكافيهات الذين يقدمون الشيشة لهؤلاء الأطفال، وفقاً لقناة العربية، وشن حملات مفاجئة عليهم من جانب الأجهزة المحلية للتأكد من التزامهم بتطبيق تعليمات وزارة الصحة بعدم تقديم السجائر والشيشة للأطفال.

وأثارت الصور غضبا على مواقع التواصل، حيث تداولها بعض المغردين أملا في الوصول لأهالي هؤلاء الأطفال وتنبيههم على الخطر الداهم الذي يحيط بهم.

وطالب المغردون أسر هؤلاء الأطفال بتشديد الرقابة على أطفالهم والحرص عليهم وتكثيف الاهتمام بهم، وحمايتهم من رفقاء السوء الذين يشجعونهم على ارتياد المقاهي و تدخين الشيشة.