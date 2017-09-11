ألمانيا : إصابات و اعتقالات على خليفة شجار جماعي في برلين

اندلع شجار بين عدد من الشبان، أمام محطة السكك الحديدية، في ساحة ألكسندر بلاتس، في برلين، أسفر عن إصابة أربعة على الأقل بجروح.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن مصادر في الشرطة قولها، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار حصل بين 10 أشخاص من جهة، وبين 20 شخصاً من جهة أخرى، حوالي الساعة 12.30 ليلاً، مستخدمين زجاجات بيرة وسكاكين.

وذكرت الصحيفة أن أربعة شبان، تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 20 عاماً، تعرضوا لإصابات وجروح في اليدين، والجزء العلوي من الجسم.

وتعرض طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، عندما كان ماراً بطريق الصدفة، لإصابة خفيفة عن طريق الخطأ، وتم علاجه أيضاً من قبل المسعفين في مكان الحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً، أصيب بطعنة في الظهر، ونقل إلى المستشفى، وهو الآن بحالة خطرة.

وتمكن ضباط الشرطة من القبض على ثمانية من المشتبه فيهم، وأثناء الاعتقال، وجدت الشرطة سكين مطبخ مع شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، وسكيناً آخر مع رفيقه البالغ من العمر 15 عاماً.

ووفقاً للشرطة، فإنه يجري استجواب المعتقلين، دون أن تشير إلى جنسياتهم، وما إذا كانوا مواطنين أو لاجئين.