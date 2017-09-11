ألمانيا : إصابة عدة أشخاص إثر ” تسرب غاز مهيج ” في مطار فرانكفورت

ألمانيا : إصابة عدة أشخاص إثر ” تسرب غاز مهيج ” في مطار فرانكفورت

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن عدة أشخاص أصيبوا إثر تسرب غاز مهيج خلال تسجيل وصولهم إلى مطار فرانكفورت الدولي غربي ألمانيا صباح اليوم، الاثنين.

وقال متحدث باسم شركة “فرابورت” المشغلة للمطار إن عدة ركاب شكوا من تهيجات في العين والجهاز التنفسي.

وأضاف المتحدث أنه تم إغلاق كشكي تسجيل في الصالة رقم واحد.

وأوضحت الشرطة الاتحادية أن قوات الإطفاء تتفقد الأوضاع في الصالة الآن. (DPA)