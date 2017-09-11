ألمانيا : اللاجئ الذي اغتصب و قتل شابة ألمانية في فرايبورغ يعبر عن حزنه و ندمه و يعتذر لأسرة الضحية

ألمانيا : اللاجئ الذي اغتصب و قتل شابة ألمانية في فرايبورغ يعبر عن حزنه و ندمه و يعتذر لأسرة الضحية

قال اللاجئ الذي اغتصب وقتل شابة ألمانية في مدينة فرايبورغ جنوب ألمانيا خلال محاكمته الاثنين: “أنا أشعر بأشد الحزن على ما فعلته” في اعتذار لأسرة الضحية.

وكان المتهم اغتصب الضحية، ثم ألقاها على ضفة نهر “درايزام”، ولقيت حتفها غرقا في المياه العميقة.

وذكر المتهم، ويدعى حسين كيه، أنه يعاني من العذاب يوميا منذ وفاة ضحيته، ويعيش حاليا في جحيم، مضيفا أنه في يوم ارتكاب الجريمة كان مخمورا ومتعاطيا للحشيش ولم يكن على ما يرام.

ولم تكن عائلة الضحية متواجدة في قاعة المحكمة اليوم.

وحددت دائرة الأحداث 16 جلسة للنظر في القضية، وما يزال عمر وهوية المتهم غير معروفة حتى الآن.

وتعتزم المحكمة استجواب 45 شاهدا وعشرة خبراء خلال المحاكمة، ومن المنتظر صدور الحكم في كانون الأول المقبل.

وبحسب بيانات سلطات ألمانية، دخل حسين ك. إلى ألمانيا دون أوراق ثبوتية في تشرين الثاني من عام 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام في اليونان بسبب ارتكابه جريمة عنف بحق شابة عام 2013.

وتمّ إخلاء سبيله على نحو مبكر بشروط في تشرين أول/أكتوبر عام 2015، ثم اختفى عن الأنظار عقب فترة قصيرة. (DPA-DW)