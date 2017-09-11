ألمانيا : شجار جماعي بين لاجئين قصر متعددي الجنسيات في ” فيتينبيرغ ” ينتهي بتدخل الشرطة ( فيديو )

وقع شجار، صباح الثلاثاء الماضي، بين حوالي عشرين طالباً من جنسيات متعددة، بالمدرسة المهنية المتوسطة، بمدينة فيتينبيرغ، شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة “ميتلدويتشه تسايتونغ” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن إدارة المدرسة أبلغت الشرطة، بعد فشل المدرسين بتسوية الشجار، نظراً للعدد الكبير من المتشاجرين، وهم من سوريا وأثيوبيا والصومال، فيما تمكنت الشرطة من إنهاء الشجار.

وتم تعليق دوام المتسبب الرئيسي للشجار بالمدرسة، وستعقد المدرسة اجتماعاً مع التلاميذ المشاركين، إضافةً لإبلاغ أولياء الأمور ومستشاري القصر، بالاشتراك مع الشرطة.

وأصيب على إثر الشجار ستة من المشاركين فيه بإصابات طفيفة، كما أصيب اثنان آخران من غير المشاركين.

يذكر أن قسماً من الطلاب يتعلمون في المدرسة المهنية، تكنولوجيا المعلومات، فيما يستكمل القسم الآخر السنة التحضيرية وتعزيز اللغة الألمانية.