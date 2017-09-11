” #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده ” يتحول إلى حديث الساعة في السعودية .. و الأسباب ” المؤكدة ” ما زالت مجهولة

” #اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده ” يتحول إلى حديث الساعة في السعودية .. و الأسباب ” المؤكدة ” ما زالت مجهولة

تصدر وسم ” #اعتقال_الشيخ_سلماَن_العوده ” موقع تويتر في السعودية، ووصل للمرتبة الثانية عالمياً خلال ساعات، مع ورود أنباء تفيد باعتقال الشيخ والداعية السعودي من قبل سلطات بلاده، على خلفية تغريدة متعلقة بأزمة قطر والدول المقاطعة لها.

وبعد تداول نبأ اعتقال الشيخ العودة على نحو واسع، أكد شقيقه خالد الخبر، عبر نشر صورة للشيخ مع الوسم المذكور.

وكان مغردون سعوديون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للعودة عقب اتصال أمير قطر بولي العهد السعودي، جاء فيها: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم”، واعتبروا أنها السبب باعتقاله، حيث أنها تظهر تعاطفه مع قطر.

وفيما دافع عدد منهم عن العودة، هاجمه آخرون متهمين إياه بالميل لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقل زيد بنيامين، مراسل راديو سوا الأمريكي عن حسابات سعودية معارضة أن الداعية عوض القرني اعتقل هو الآخر مع العودة.

وأضاف بنيامين في تغريدة له عبر صفحته بتويتر: “#سلمان_العودة و #عوض_القرني أعربا عن أملهما في حل أزمة #السعودية مع #قطر مع اتصال تميم بمحمد بن سلمان السبت بعد أشهر من الصمت تجاه الأزمة”.

وأعاد حساب “مجتهد” السعودي المعروف المتابع من قبل حوالي مليوني مغرد، نشر تغريدة جاء فيها أن “العودة كان على رأس قائمة ٢٠ من مشايخ الصحوة، طلب التويجري في عهد الملك عبدالله اعتقالهم وتلكأت الداخلية في التنفيذ .. قام دليم الآن بالمهمة”.

يذكر أن وسائل الإعلام القطرية والسعودية تحدثت السبت عن اتصال هاتفي جرى بين أمير قطر وولي عهد السعودية لبدء حوار يهدف لحل الأزمة الخليجية، قبل أن تتهم الأخيرة الأولى بنشر معلومات غير صحيحة عن تفاصيل المكالمة، ما أدى لتعطيل الحوار واستمرار الأزمة.

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