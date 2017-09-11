سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 11 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 11 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الاثنين 11 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19100 الدولار 518 520 اليورو 622 626 الليرة التركية 151 153 الدرهم الإماراتي 141 142 الليرة اللبنانية 0.344 0.346 الريال السعودي 136 139 الدينار الأردني 732 736

شاهد أيضاً ↓

ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة

تاريخ الليرة السورية