الزواج بين جنسيتين مختلفتين و تحدياته ( فيديو )

الحب يذيب الفروقات ويقرب المسافات، و دور الزوجين يختلف باختلاف الثقافة والبيئة، و زواج الثقافات والجنسيات المختلفة من الأمور الاجتماعية التي يحتاج فيها الأطراف لمراعاة العديد من الأمور الحياتية.

وفيما يرى البعض ان نجاح هذه الزواجات يحتاج الى الكثير من التضحيات و يواجه صعوبات اكثر من زواج الجنسية الواحدة يرى البعض الآخر ان هذه العلاقات تكون اسهل لاستعداد الطرفين للتضحية والتأقلم.