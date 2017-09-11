الزواج بين جنسيتين مختلفتين و تحدياته ( فيديو )

11 سبتمبر، 2017
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الحب يذيب الفروقات ويقرب المسافات، و دور الزوجين يختلف باختلاف الثقافة والبيئة، و زواج الثقافات والجنسيات المختلفة من الأمور الاجتماعية التي يحتاج فيها الأطراف لمراعاة العديد من الأمور الحياتية.

وفيما يرى البعض ان نجاح هذه الزواجات يحتاج الى الكثير من التضحيات و يواجه صعوبات اكثر من زواج الجنسية الواحدة يرى البعض الآخر ان هذه العلاقات تكون اسهل لاستعداد الطرفين للتضحية والتأقلم.

 

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