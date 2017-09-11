السجن لصهر بشار الجعفري السابق بعد أن قدح هيبة الدولة و اعترف بمسؤوليته عن المنشور الذي يهاجم والد زوجته السابقة

السجن لصهر بشار الجعفري السابق بعد أن قدح هيبة الدولة و اعترف بمسؤوليته عن المنشور الذي يهاجم والد زوجته السابقة

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الاثنين، إن الممثل مصطفى الخاني “أمضى ليلته الأولى في السجن يوم أمس بعد تحقيق أستمر قرابة الست ساعات أعترف خلاله أنه هو من نشر الرواية التي تهجَّم خلالها على مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة د. بشار الجعفري مطلع الأسبوع الماضي”.

وذكرت الصحيفة أنه “تم استدعاء النمس يوم أمس الأحد الى إدارة الأمن الجنائي قسم الجرائم الالكترونية للتحقيق معه وذلك بعد قيام د. جعفري برفع دعوى قضائية بحقه تتهمه بالتشهير والقَدْح والذم والنيل من هيبة الدولة”.

وأضافت: “بناء على التحقيق وبعد صدور قرار من النائب العام تم سجن الخاني في إدارة الأمن الجنائي بالمعضمية ليل أمس وأحيل صباح اليوم مع الضبط ومحضر التحقيق إلى القصر العدلي في دمشق حيث تستكمل إجراءات الدعوى القضائية”.

وختمت بالقول إن الخاني كان متزوجاً من ابنة الجعفري قبل أن تطالب الأخيرة بالطلاق، وحصلت عليه منذ أسابيع قليلة بعد رحلة طويلة في القضاء الشرعي.

مواضيع متعلقة

مصطفى الخاني يفضح والد طليقته و شقيقها .. هكذا يشبح آل بشار الجعفري على عناصر و مسؤولي ” الجيش العربي السوري ” في دمشق !

الجعفري يرد على نمس ابنته السابق بدعوى قضائية تتهمه بـ ” القدح و الذم و التشهير و النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي و التطاول على الجيش ” !