السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومشتقاتها من روسيا

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الفصيلة البقرية والأغنام والماعز والدواجن، وبيض المائدة، ومنتجاتها وتجهيزاتها، من روسيا الاتحادية.

وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم الإثنين على “تويتر”، إن قرارها جاء بعد الإجراءات المتخذة من السلطات الروسية، للسيطرة على مرض الحمى القلاعية، ومرض الرعاش ومرض إنفلونزا الطيور.

وأضاف البيان بحسب وكالة سبونتيك ، بأن الفريق الفني اطلع على الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الروسية المختصة، للتسجيل والرقابة على منتجات تجهيز لحوم الفصيلة البقرية والأغنام والماعز والدواجن.

وكانت المملكة، قد حظرت في وقت سابق من العام الجاري، استيراد أية منتجات حيوانية من روسيا، لظهور أمراض مزمنة فيها.