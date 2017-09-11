السعودية تعلن عن رصد هجمات إلكترونية عبر 26 مليون إيميل

اعلن مركز الأمن الإلكتروني (حكومي)، مساء الأحد، عن رصده عدداً كبيراً من رسائل البريد “التصيدية” في المملكة، تجاوزت 26 مليون إيميل، خلال الأيام الماضية.

وأضاف المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، أن المهاجمين يقومون بإرسال بريد إلكتروني مزيف بامتداد (.7z) أو (.zip)، يحتوي على مرفق لبرمجية خبيثة من نوع طلب الفدية “Locky Ransomware”.

وأوصى المركز بأخذ الحيطة والحذر من هذه الرسائل التصيدية، خلال استخدام البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل لاختراق الأنظمة.

وتعرضت السعودية ودول عدة حول العالم في مايو/أيار الماضي، لهجوم إلكتروني إطلق عليه “الفدية”.

ويقيد فيروس الفدية، حاسوب الشخص الذي تعرض للقرصنة، ويجعله غير قادر على تنفيذ أية أوامر، ويطلب القراصنة فدية تتألف من عملة افتراضية (بيتكوين)، مقابل فك القيد عن الحاسوب. (ANADOLU)