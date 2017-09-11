السعودية : لصوص يقتلعون صرافاً آلياً و يتركونه بأحد شوارع عسير ! ( فيديو )

في حادثة غريبة من نوعها في #السعودية ، فشلت محاولة مجموعة من اللصوص لسرقة صراف آلي خاص بأحد البنوك المحلية، حيث ترك اللصوص الصراف بعد أن قاموا باقتلاعه وسط الطريق العام ولاذوا بالفرار.

ونجح اللصوص باقتلاع صراف دون آخر، من #بنك_الراجحي في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، ويبدو أن فشلهم بسرقة الصرافيْن معًا خلق حالة من الإرباك لديهم أدّت لتركهم الصراف في الشارع العام وتفضيلهم الهرب، خاصة أن الصراف الآخر يقع داخل مبنى البنك ما قد يعني إمكانية عمل أجهزة الإنذار.

ولم يُعرف بعد السبب الحقيقي الذي يقف خلف الحادثة الغريبة، حيث ما زالت قوات الأمن تُجري تحرياتها لمعرفة من يقف خلف الجريمة لتقديمه للمحاكمة.