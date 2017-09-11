النجم الفرنسي ديفيد تريزيغيه حزين لأجل ميسي

أكد نجم كرة القدم الفرنسية والمتوج بلقب كأس العالم عام 1998 مع الديوك، #ديفيد_تريزيغيه ، أن احتمال غياب #المنتخب_الأرجنتيني ونجمه #ليونيل_ميسي عن مونديال روسيا 2018 “يشعره بالحزن ولن يكون جيداً للعبة كرة القدم” عموماً.

وقال تريزيغيه من داخل أرضية ملعب لوجنيكي، الذي يشيد خصيصاً ليشارك في استضافة مباريات كأس العالم: “لن يكون جيداً للعبة كرة القدم ألا يتواجد ميسي في هذا المونديال، لكن أعتقد أن الأرجنتين لديها القدرة على التقدم للأمام والتأهل”.

وكان النجم الفرنسي السابق، ذو الأصول الأرجنتينية، شارك اليوم في العاصمة الروسية موسكو في احتفال بداية جولة حول العالم للترويج لمونديال روسيا 2018.

ويرى تريزيغيه أن الأرجنتين “تحاول البحث عن هويتها وفلسفتها في اللعب مع التغييرات المختلفة للمدربين”.

وأضاف: “من المؤكد أنه كان ينتظر نتيجة أخرى في المبارتين الأخيرتين، لكن حالياً يتبقى مبارتين قويتين للغاية من الناحية المعنوية”، في إشارة لمواجهة “راقصي التانغو” لكل من بيرو والإكوادور في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.

وأكد: “نرجو أن يتمكنوا من التواجد في مونديال روسيا، لأن منتخب الأرجنتين أحد الكبار وهو أحد المرشحين”.

يذكر أن منتخب “التانغو” يحمل في جعبته 24 نقطة وضعته في المركز الخامس، الذي سيخوض صاحبه مباراتي ملحق مع فريق من الأوقيانوس، ويفصله فارق الأهداف فقط عن بيرو الرابع ونقطتين عن كولومبيا الثالث، و3 نقاط عن أوروغواي الوصيف، فيما تتربص به تشيلي وتنتظر أي هفوة لتخطف مركزه إذ تحتل المركز السادس بـ23 نقطة.

بينما حصد منتخب الإكوادور على 20 نقطة في المركز الثامن للتصفيات، التي ضمن “السامبا” صدارتها بـ37 نقطة، قبل جولتين على الختام. ( EFE )