النمسا : القبض على سائق سيارة أجرة ” نمساوي – تركي ” يتحرش بالنساء و يسلبهن أموالهن

تحرش سائق سيارة أجرة بامرأة صعدت معه لإيصالها إلى إحدى أحياء العاصمة النمساوية فيينا، وقام السائق بسرقة أموالها.

وقال الموقع الإلكتروني النمساوي “ناخريشتن”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في 30 آب، حيث صعدت الفتاة (24 عاماً) صباح ذلك اليوم في سيارة أجرة المتهم (48 عاماً)، من ساحة “شفارتسبيرغ”، وسط المدينة، وكانت وجهتها حي “فلوريدزدورف”.

وغفت الفتاة خلال الرحلة، وعندما استيقظت وجدت نفسها في حي “شتريبيرسدورف”، حيث كان سائق السيارة يتحرش بها، والذي عاد بعد ذلك إلى خلف المقود لإيصال الفتاة لعنوانها الذي طلبته، وعند وصولها اكتشفت بأن أموالها قد سرقت.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به، في الأول من أيلول الجاري، وكان الرجل قد تحرش جنسياً في عامي 2010 و 2011 بامرأتين، كما اتهم بقضية سرقة.

ولم يعط المتحدث الصحفي باسم “الشرطة”، دانييل فورست، مزيداً من التفاصيل حول الحادث، لأسباب تتعلق بالتحقيق.

وتم توقيف المتهم النمساوي من أصل تركي توقيفاً احتياطياً، مع احتمالية أن يكون الرجل متورطاً بجرائم أخرى، حيث جاء أمر من الادعاء العام بنشر صورته.