باحثون : مكملات المغنيزيوم تقي من الإصابة بأحد أخطر الأمراض

كشف بحث جديد أن مكملات المغنيزيوم اليومية تقلل بشكل كبير من ضغط الدم، ووجد الباحثون أن تناول قرص بـ 300ملغ، يوميا، وهي الجرعة الموصى بها للذكور، يقلل ارتفاع ضغط الدم ويعزز تدفقه بعد شهر واحد فقط من المواظبة على هذه المكملات.

ويوصي الباحثون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين لديهم علامات تنذر بخطر الإصابة به، بتناول مكملات المغنيزيوم بانتظام، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ومع ذلك يرى خبراء آخرون بأن المصادر الغذائية لهذا المعدن مثل الخضار الورقية والموز والمكسرات، كافية للحفاظ على مستويات المغنيزيوم في الجسم.

الجدير بالذكر أن المستويات المفرطة من المعدن يمكن أن تسبب آثارا جانبية بما في ذلك الإسهال.

وقام الباحثون من جامعة إنديانا بتحليل 34 دراسة تضمنت 2028 مشاركا. وكشفت النتائج بأن تناول المغنيزيوم بكمية 300 ملغ يوميا لمدة شهر واحد تكفي لخفض ضغط الدم بشكل كبير وتحسن تدفقه.

وقال المؤلف الرئيس للبحث، ييجينغ سونغ، إنه ينبغي اعتماد مكملات المغنيزيوم لخفض ضغط الدم سواء لدى المرضى أو المعرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما بتناول 300 ملغ يوميا من المغنيزيوم في حين أن النساء بحاجة إلى 270 ملغ.

وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيزيوم الخضار الورقية الداكنة والأسماك والموز والفواكه المجففة والمكسرات والبذور، وكثيرا ما يجادل خبراء التغذية بأن المصادر الغذائية لهذا المعدن كافية للحفاظ على مستوياته المطلوبة في الجسم.