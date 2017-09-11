بالفيديو .. لاعبون أميركيون يمارسون الـ ” غولف ” وسط حريق ضخم !

أظهر مجموعة من لاعبي الغولف الأمريكيين تفانيهم في إكمال مباراة كانوا يخضونها حتى نهايتها رغم محاصرة النيران للملعب.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعبي غولف وهم يصرون على إكمال الجولة الأخيرة من المباراة رغم اندلاع النيران في الأحراش المحيطة بالملعب والتي امتدت على مساحة 21000 فدان.

وقال القيمون على المباراة بأن الحريق كان قريباً جداً من ملعب الغولف الذي يقع في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، وأن أحداً لم يصب بأذى لحسن الحظ، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأضاف القيمون: “نثني على التزام اللاعبين بإنهاء المباراة رغم اقتراب الحريق من الملعب. كان منظراً مخيفاً حيث شاهدنا الحريق يلتهم الأشجار حول الملعب”.

يذكر أن مدير عمليات الإطفاء في منطقة بيكون روك، مارك مايفيلد قال بأن الحريق امتد على مساحات واسعة على ضفاف نهر كولومبيا، وأن أحداً لم يصب بأي أذى في هذا الحريق الضخم.