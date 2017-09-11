بعد تحذيرات الخارجية التركية .. ميركل للأتراك : بمقدوركم السفر إلى ألمانيا و أنتم مطمئنون

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل يوم (الأحد)، ان بمقدور الأتراك السفر إلى ألمانيا وهم مطمئنون، رافضة تحذيراً من الحكومة التركية تنبه فيه مواطنيها بتوخي الحذر حين يسافرون إلى ألمانيا بسبب «تزايد في المشاعر المناهضة للأتراك».

وتصاعدت حدة التوترات بين برلين وأنقرة منذ أشهر، وجاء التحذير التركي أمس بعد بيان للخارجية الألمانية الثلاثاء، قالت فيه إن الألمان المسافرين إلى تركيا يعرضون أنفسهم للاحتجاز التعسفي حتى في المواقع السياحية.

وقالت مركل في مؤتمر انتخابي في مدينة ديلبروك في شمال غربي البلاد، استعداداً للانتخابات المقررة في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري، «أود أن أقول بكل وضوح، انه بمقدور المواطنين الأتراك القدوم إلى هنا».

وأضافت «لا أوامر قبض على صحافيين هنا ولا احتجاز لصحافيين هنا، وحرية الرأي وحكم القانون يسودان هنا ونفخر بذلك».

وأشارت المستشارة الألمانية إلى الصحافي الألماني – التركي دينيز يوجيل المحتجز في تركيا منذ أكثر من 200 يوم، وهو واحد من 12 مواطناً ألمانياً رهن الاحتجاز في تركيا بتهم سياسية، ويحمل أربعة منهم الجنسيتين التركية والألمانية.

وقالت «نعتقد أنه لا مبرر على الإطلاق لوضعه في السجن، والشيء نفسه ينطبق على 11 ألمانياً آخرين على الأقل».

وكانت وزارة الخارجية التركية ذكرت في بيان ان «حملات القيادة السياسية في ألمانيا تعتمد على المشاعر المناهضة لتركيا ومنع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي. الأجواء السياسية متأثرة بالفعل باليمين المتطرف، بل بالخطاب العنصري في بعض الأحيان».

وأضافت «على المواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا أو الذين يخططون للسفر إليها توخي الحذر والتصرف بحكمة في حال وقوع حوادث محتملة أو تعديات سلوكية أو لفظية مرتبطة بكراهية الأجانب والعنصرية».(REUTERS)