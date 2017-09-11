بيكيه يحقق رقماً جديداً في ” ديربي كاتالونيا “

أحرز المدافع الإسباني #جيرارد_بيكيه الهدف الرابع في فوزه فريقه #برشلونة على إسبانيول 5-0، في ديربي مدينة كاتالونيا، السبت، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح الغريم المحلي أكثر من يتلقى أهدافاً من المدافع الإسباني.

وبهدفه اول أمس أصبح رصيد بيكيه في شباك إسبانيول 5 أهداف من 21 مباراة، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وهو أعلى معدل له في أي فريق بالدوري الإسباني.

وغرد بيكيه على حسابه في تويتر بصورة له خلال المباراة، مرفقاً معها أيقونات تمثل قوة.