بيونغ يانغ تحذر واشنطن من أنها « ستدفع ثمناً » لقيادتها عقوبات أممية

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) من أنها ستدفع «ثمنا مستحقاً» لقيادتها استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد التجربة النووية الأحدث التي أجرتها بيونغيانغ، إذ تضغط واشنطن من أجل التصويت على مشروع قرار لفرض مزيد من العقوبات.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية في بيان نشرته «وكالة الأنباء الكورية المركزية» إن «الولايات المتحدة تقوم بمساعي محمومة لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية لبيونغيانغ».

وأضاف: «في حال ما إذا فرضت الولايات المتحدة بالفعل القرار غير القانوني وغير المشروع لفرض عقوبات أشد، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ستتأكد تماماً من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمناً مستحقاً».

وتابع: «العالم سيشهد كيف ستروض جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية العصابات الأميركية باتخاذ سلسلة من إجراءات أشد مما تصوروه في أي وقت مضى».

وأردف إن بلاده «طورت وأتقنت الأسلحة النووية الحرارية فائقة القوة كوسيلة لردع التحركات العدائية الأميركية التي تتزايد على نحو غير مسبوق والتهديد النووي للولايات المتحدة، ولنزع فتيل خطر الحرب النووي الذي يلوح في الأفق فوق شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة».

من جهتها، قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا اليوم إن كوريا الشمالية «تسلك مساراً طائشاً» بمواصلتها الاستفزازات النووية والصاروخية في تحدٍ للإدانات الدولية.

وقالت كانغ في مؤتمر صحافي: «ثمن استفزازاتها المستمرة في تجاهل صارخ لأعضاء المجتمع الدولي المحبين للسلام سيكون عدم الاستقرار والمصاعب الاقتصادية».

إلى ذلك، أوضح ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت مساء أمس على بقية أعضاء مجلس الامن مشروع قرار معدلاً لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية.

ويتوقع ان يكون هذا النص نهائياً وان يطرح بصيغته هذه على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر اليوم بطلب من الولايات المتحدة.

وقال ديبلوماسيون ان الصيغة المعدلة تنص على فرض حظر تدريجي على امدادات النفط المصدرة الى كوريا الشمالية وليس حظراً تاماً وفورياً كما كان يقضي مشروع القرار الاميركي الذي نشر نصه الاربعاء الماضي.

في المقابل، قالت المصادر نفسها انه بعد مفاوضات شاقة مع بكين وموسكو خصوصاً، اضطرت واشنطن لتخفيف النص الاصلي حول وضع العمال الكوريين الشماليين في العالم وتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية.وبين النقاط الاخرى التي تم تخفيفها، واقفت الولايات المتحدة على شطب بند تجميد أموال الزعيم كيم جونغ اون.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة التي يريد الاميركيون ان تقرها الامم المتحدة في اسرع وقت ممكن، إثر تجربة نووية جديدة قامت بها كوريا الشمالية في الثالث من أيلول (سبتمبر) الجاري واطلاق صاروخ متوسط المدى حلق فوق اليابان منتصف الشهر الماضي. (REUTERS)