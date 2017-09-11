ترامب يعلن حال الطوارئ الطبيعية في فلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الاحد)، حال الطوارئ الطبيعية في فلوريدا، في اجراء يتيح لهذه الولاية الجنوبية التي بدأ الاعصار الضخم «ارما» باجتياحها بالاستفادة من مساعدات فدرالية اضافية.

وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان التمويل الفدرالي الذي ستستفيد منه الولاية يتضمن «منح لتوفير سكن موقت واصلاح المنازل، وقروض بفوائد متدنية لتغطية خسائر العقارات غير المؤمنة، وبرامج اخرى لمساعدة الافراد ومالكي المؤسسات على النهوض من تداعيات الكارثة».

وقال ترامب أمس لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد قضاء عطلة في كامب ديفيد إن الإعصار «إرما» «وحش كبير» سيكلف الكثير من المال، لكنه أوضح أن الحكومة الاتحادية تركز على إنقاذ الأرواح.

وأضاف: «الأخبار السيئة هي أنه وحش كبير بعض الشيء»، وأثنى ترامب على تعامل الوكالات الاتحادية مع العاصفة، وقال «سوف نذهب إلى فلوريدا قريبا جدا».

وفي كوبا، عصفت الرياح العاتية لاعصار «إرما» ليلة السبت – الاحد بالعاصمة الكوبية هافانا وسكانها البالغ عددهم حوالى مليوني نسمة، ما تسبب في فيضانات كبيرة وانقطاع للتيار الكهربائي.

وتعرضت هافانا المطلة على مضيق فلوريدا ليلا لرياح قوية بلغت أحيانا 150 كيلومتراً في الساعة وفيضانات بحرية لا سابق لها، بحسب السلطات التي اوضحت ان آثار «إرما» ستتواصل في العاصمة.

وقالت رئيسة «مجلس الدفاع الوطني» في هافانا ميرسيديس لوبيز اسيا للقناة الوطنية انه في جادة ماليسون الشهيرة على حافة بحر هافانا: «تقدم البحر كما لم يسبق ان حصل ذلك».

وفي بعض الاحياء خصوصا في فيدادو، قرب وسط العاصمة تقدمت مياه البحر باتجاه اليابسة.

واقتلعت الرياح العديد من الاشجار وتعرضت شبكة الكهرباء لاضرار وبقي التيار الكهربائي مقطوعا أمس في احياء عدة.

وشهد توزيع ماء الشرب والاتصالات الهاتفية اضطرابات.

وقبل ان يتجه مساء أول من أمس الى فلوريدا، ادى اعصار «إرما» الى فيضانات في هافانا واوقع دمارا في وسط كوبا وشرقها، بحسب السلطات. (AFP)