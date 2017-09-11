تركيا : القبض على تركي استخدم صورة قديمة للترويج لخبر كاذب عن ” اعتداء شابين سوريين على فتاة تركية جنسياً و قتلها ” !

تركيا : القبض على تركي استخدم صورة قديمة للترويج لخبر كاذب عن ” اعتداء شابين سوريين على فتاة تركية جنسياً و قتلها ” !

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، خلال الأيام القليلة الماضية، خبر يزعم قيام شابين سوريين بالاعتداء جنسياً على شابّة تركية ومن ثم قتلها في مدينة بورصا شمال غربي البلاد، ليتبين لاحقاً أنه ملفق.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه نتيجة السخط الذي سبّبه هذا الخبر الكاذب بين الأتراك، فإن قوات الشرطة بدأت تحقيقاتها للوصول إلى مروّجه الذي استخدم في فعلته صورة تعود لجريمة وقعت عام 2013 في اسطنبول (تركية تدعى غولشان سارجان قتلت على يد طليقها التركي).

وتمكنت مديرية الأمن العام في بورصا من الوصول لمروّج الخبر وناشره الأول (49 عاماً)، مقيم في حي زيتون بورنو، باسطنبول، وأبلغت بدورها الشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة “التحريض علناً على الكراهية والعداء”.

ونشرت مديرية الأمن العام توضيحاً على مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيه المواطنين الأتراك إلى أن يكونوا أكثر إدراكاً لما يقوموا بنشره كي لا يقعوا ضحيةً لخبث الآخرين ويشاركوا دون علمهم بالجريمة.