تعابيره جسدت ” المأساة السورية ” .. صورة لمحام سوري استشهد جراء القصف الأمريكي للرقة تنتشر على نحو واسع

انتشرت على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل سوري ناج من قصف التحالف الأمريكي لمدينة الرقة، تجسد ملامحه صورة سوريا والأهوال التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

وقال ناشطون إن الصورة هي للمحامي السوري عبيد الكعكة جي، وتظهره مصاباً جراء القصف، قبل أن يتوفى بعد التقاط الصورة.

وكانت الأمم المتحدة دعت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى وقف الهجمات على الرقة، للسماح بإجلاء السكان.

ويعتقد أن 25 ألف مدني محاصرون في المدينة التي تعرضت لأكثر من 250 ضربة جوية في الأسبوع الماضي فقط، وفقا لما قالته قوات التحالف.

وتقدر منظمة العفو الدولية عدد القتلى من المدنيين منذ بدء الهجمات على الرقة في يونيو/حزيران الماضي بالمئات.

وتتهم الأمم المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام المدنيين كدروع لحماية مسلحيه، ولكن يبدو أن عدد الضحايا من المدنيين الناجم عن هجمات قوات التحالف يتزايد بصورة مستمرة.

ولكن اللوتاننت جنرال ستيفن تاونسند، قائد قوات التحالف، قال في بغداد الثلاثاء إنه لم ير “معلومات ملموسة تشير إلى أن عدد الضحايا من المدنيين في الرقة زاد بصورة ملموسة”.

وبالإضافة إلى الهجمات الجوية، تتعرض المدينة الى قصف بري من تحالف قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، وقال يان إغلاند، المستشار الخاص للمبعوث الأممي لسوريا، في جنيف “لا يمكنني أن أفكر في مكان أسوأ (من الرقة) على وجه الأرض الآن”.