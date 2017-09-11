أنباء متضاربة حول الأسباب .. حافلة ركاب تدهس ” بيك آب ” و تقتل عدداً من عناصر الجيش النظامي على طريق ” أثريا – خناصر ” .. ( فيديو + صور )

أنباء متضاربة حول الأسباب .. حافلة ركاب تدهس ” بيك آب ” و تقتل عدداً من عناصر الجيش النظامي على طريق ” أثريا – خناصر ” .. ( فيديو + صور )

تناقلت وسائل إعلام موالية صوراً ومقاطع مصورة تظهر حادث سير مروع على طريق “أثريا – خناصر”، بين حلب وحماة، في وقت تحدثت فيه معرفات لداعش عن استهداف طال قوات النظام.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام إن “حادث اصطدام بين بولمان لنقل الركاب مع بيك آب للجيش على مفرق المبعوجة بأوتستراد سلمية إثريا حلب أدى إلى وفاة 3 ركاب وإصابة عدد من الأشخاص”.

وذكرت مصادر موالية أخرى أن الحادث أدى لمقتل عناصر من الجيش كانوا متواجدين في البيك آب وعددهم أربعة.

وأظهر مقطع مصور سيارة العناصر وقد سحقت أسفل الحافلة بشكل كامل، قبل أن يندلع حريق بالأخيرة.

من جهتها، قالت معرفات تابعة لتنظيم “داعش” عبر مواقع التواصل إن الطريق بالقرب من قرية المبعوجة بريف حماة الشرقي شهد “مقتل وجرح العشرات من قوات النظام بتفجير استهدف حافلة كبيرة وسيارة رباعية”، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.