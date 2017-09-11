سرقة بيانات بنكية سرية لـ 143 مليون أمريكي

أكد موقع بلومبرغ العالمي أن قراصنة الإنترنت قاموا بهجمات إلكترونية استولوا عن طريقها على البيانات الائتمانية لـ 143 مليون أمريكي.

ووفقا للموقع فقد “تمكن قراصنة الإنترنت، ما بين مايو ويوليو من العام الجاري، من استغلال ثغرة تقنية في النظام الإلكتروني التابع لوكالة التقييم الائتماني العالمية Equifax ليقوموا بهجمات تمكنهم من سرقة بيانات تحتوي على عناوين وتواريخ ميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات عن ملايين الناس في الولايات المتحدة، كما قاموا باستغلال تلك الهجمات للحصول على معلومات البطاقات البنكية والائتمانية للكثير من مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا”.

من جانبه أكد، ريتشارد سميث، المدير التنفيذي لـ “Equifax” وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم أن: “الشركة تأسف لتلك الحادثة، معربة عن اعتذارها الشديد لضحايا تلك الهجمات الإلكترونية، متوعدة باتخاذ تدابير إضافية لمنع حدوثها في المستقبل”.

يذكر أن هذه الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، لم تكن الوحيدة من نوعها هذا العام، فأواخر يونيو الفائت بدأ فيروس “بيتيا” الشهير بالانتشار بشكل واسع في شبكات الكمبيوترات في كل من روسيا وأوكرانيا، وأثرت هجماته الإلكترونية على العديد من الشركات كـ”Mars” و”Nivea” و”Mondelez International” و”UKRTELECOM”، حيث تشير المعلومات إلى أن أكثر من 80 شركة ومؤسسة تضررت من هجمات قراصنة الإنترنت.