صحافية روسية تغادر البلاد بعد تلقي تهديدات

قالت المعلقة السياسية والكاتبة الروسية المعروفة يوليا لاتينينا يوم (الأحد)، إنها غادرت البلاد خوفاً على حياتها بعد تلقي تهديدات.

وكان مجهولون أشعلوا النيران في سيارة لاتينينا في بداية أيلول (سبتمبر) الجاري، بعد أسابيع من رش مادة سامة على منزلها وسيارتها في ضواحي موسكو، فيما تعرضت إلى الهجوم في وسط موسكو العام الماضي.

وقالت لاتينينا لمحطة إذاعة «صدى موسكو» إنها «خائفة للغاية» و«تخشى أن يكون من قاموا بذلك مستعدين للقتل». وأضافت: «أنا ووالدي في الخارج الآن، ومن غير المرجح أن نعود إلى روسيا في أي وقت قريب».

وكانت الكاتبة في صحيفة نوفايا جازيتا الروسية تنتقد سياسة الكرملين في جمهورية الشيشان بمنطقة القوقاز. (REUTERS)