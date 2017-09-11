صحيفة ألمانية : يبدو أن الغرب قد غض الطرف عن الرعب في سوريا .. و قبل ببقاء الديكتاتور بشار الأسد

صحيفة ألمانية : يبدو أن الغرب قد غض الطرف عن الرعب في سوريا .. و قبل ببقاء الديكتاتور بشار الأسد

تحدثت صحيفة ألمانية عما قام به رأس النظام السوري، بشار الأسد، من جر بلاده لحرب أهلية دموية لا ترحم، وبقائه بالسلطة رغم كل ما قام به بفضل دعم روسيا وإيران له.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الأمم المتحدة أكدت أن النظام السوري هو المسؤول عن هجوم الغاز السام على مدينة خان شيخون بريف إدلب، فضلاً عن العديد من الهجمات الأخرى بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وأضافت أن الغرب على ما يبدو قد غض النظر عما يحدث من رعب في سوريا، وقبل ببقاء دكتاتورية الأسد، وتحدثت عن خطر أكبر يحيط بمصير السوريين المهجرين.

واعتبرت أنه في حال أفلت المسؤولون عن الاستخدام المنتظم لأسلحة الدمار الشامل المحظورة من العقاب، (AksAlser.com)، فإن القانون الدولي ليس سوى كلام فارغ.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد من يود الحديث عن مئات الآلاف من الضحايا والملايين من المعتقلين، بسبب وجود الأسد المدعوم من قبل روسيا وإيران، إضافة للقصف المنهجي للمرافق المدنية وتجويع المدن، وتعذيب وقتل عشرات الآلاف في السجون السرية، فضلاً عن حقيقة أن تنظيم الدولة ما كان لينتشر بهذه القوة الوحشية لولا يدٌ من النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد قد يعتبر -قريباً- استقراراً وشريكاً تجارياً في عواصم غربية، كما أن البروباغاندا السورية قد صورت الأسد كأب معتدل، مبتسم، وأنه بديل أكثر إنسانية من حكم الجهاديين.