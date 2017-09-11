في الأرجنتين .. والدان يجبران طفلتهما على تناول الكحول و المخدرات ( فيديو )

في الأرجنتين .. والدان يجبران طفلتهما على تناول الكحول و المخدرات ( فيديو )

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على والد ووالدة طفلة صغيرة، بعدما أقدما على إجبارها على تناول الكحول وشرب السجائر، في مشهد خال من المسؤولية تجاه الطفلة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو للواقعة، ظهر به الأبوين البالغان من العمر 17 و 18 عاما، وهما يجلسان في منزلهما الواقع في بلدة فورموزا، الواقعة شمال وسط الأرجنتين، وهما يجبران طفلتهما على شرب الخمر وتدخين السجائر.

وظهرت الطفلة في مقطع الفيديو وهي في حالة سكر، حيث أخذت تترنح يمينا ويسارا بالرغم من محاولاتها الفاشلة لتبقى مستيقظة، بحسب صحيفة القدس العربي، وكل ذلك وسط ضحكات والدها ووالدتها المستهترين.

وألقت الشرطة القبض على الأبوين بعدما انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليدعوا أن الأمر كان مجرد مزحة، وأنهم لم يعطوا طفلتهم أي خمور أو سجائر مخدرة.