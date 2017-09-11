قال إن جدرانه اشتاقت لذلك .. آلاف المشاركات لأذان منشد سوري أمريكي داخل قصر الحمراء في غرناطة (فيديو)

قال إن جدرانه اشتاقت لذلك .. آلاف المشاركات لأذان منشد سوري أمريكي داخل قصر الحمراء في غرناطة (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، يوم الخميس الماضي، مقطعاً مصوراً يظهر شاباً يرفع الأذان في قصر الحمراء، بإسبانيا.

ونشر المنشد الأمريكي السوري “معاذ النص” المقطع المصور على صفحته في موقع فيسبوك، وتمت مشاركته حوالي 25 ألف مرة، ومشاهدته أكثر من مليون مرة، إلى جانب الآلاف من المشاهدات والمشاركات على صفحات أخرى.

وقال معاذ لموقع “IlmFeed” البريطاني المختص بنشر الأخبار والنشاطات الإسلامية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه شعر أن الجدران اشتاقت لسماع الأذان”.

وذكر الموقع أن “المسلمين قدموا إلى إسبانيا عام 711، وحكموها لمدة 800 عام، وبني قصر الحمراء على يد حكام غرناطة المسلمين، وفي العام 1492 أصبحت غرناطة تحت الحكم المسيحي، وأجبر المسلمون على اعتناق المسيحية أو التعرض للتعذيب، وقد اعتنقها كثيرون شكلياً، وأبقوا على إسلامهم سراً، ومع حلول العام 1501 لم يعد هناك أي مسلم في غرناطة”.

ويعرف معاذ النص عن نفسه بصفحته بالقول، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه من أصول سورية، ولد في جدة السعودية، ودرس الإنشاد والمقامات على يد خبراء، كما درس التجويد والفقه على يد والده “الدكتور سمير النص”.