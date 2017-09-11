كشف مخطط بيريز للتخلص من غاريث بيل مقابل 91 مليون جنيه أسترليني
يفكر رئيس نادي #ريال_مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، في التخلص من الويلزي غاريث بيل والتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان جناح فريق آتلتيكو مدريد في الفترة المقبل.
ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع بيل في صيف عام 2017 لكن ريال مدريد رفض التفريط فيه.
وأكد موقع DON BALON الإسباني، بحسب شبكة أوليه عربية، أن بيريز يريد التخلص من بيل في صيف 2018، مقابل التعاقد مع غريزمان، إذ يريد الريال 91 مليون جنيه إسترليني لبيع بيل في “الميركاتو” من أجل دفعهم لشراء لاعب أتلتيكو مدريد.
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