لافروف : السعودية جادة في تسوية الأزمة السورية و دعمت مفاوضات أستانا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية، مضيفا أن الرياض دعمت عملية المفاوضات السورية في أستانا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان الاثنين، “نعم، نعتقد بأن السعودية تسعى إلى تسوية الأزمة السورية، وقد تأكد ذلك في بداية عملية أستانا، عندما قامت روسيا وتركيا وإيران باستحداث هذه العملية. وبعد انطلاقها تلقينا من السعودية تأكيدات بأنها تدعم هذا الإطار وأنها مستعدة للتعاون في إقامة مناطق تخفيف التوتر وتنفي غيرها من المبادرات التي تستحدث في أستانا”.

كما أكد الوزير الروسي أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا مخالف للقانون الدولي، إلا أنه في الوقت ذاته أمر واقع ومن الممكن الاستفادة من وجود القوات الأمريكية هناك من أجل مكافحة الإرهاب. (RT)