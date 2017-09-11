لبنان : رسائل نصية لنازحين سوريين .. ” تشرين الأول الشهر الأخير للاستفادة من المساعدات “

قال موقع “النشرة اللبنانية” اللبناني، إن عائلات سورية نازحة الى منطقتي ​النبطية​ والجنوب، فوجئت برسائل نصية، من ​برنامج الأغذية العالمي​، تعلمهم بأن شهر تشرين الأول سيكون آخر شهر يمكنهم فيه الاستفادة من المساعدات المقدمة عن طريق البرنامج.

ونقل الموقع عن مصادر (لم يسمها) أن الجمعيات العاملة تحت اشراف برنامج الأمم المتحدة تقلصت عما كانت عليه مع بداية الحرب في سوريا الى أربع جمعيات: “شيلد”، “أنترصوص”، “أزي”، و”أرض البشر” بفرعيها الايطالي والسويسري، وهو ما يُفسر تراجع التقديمات للنازحين بسبب ضعف التمويل أولاً، لحثّ النازحين على العودة الى بلادهم، ونظراً لأن هناك توجهاً لبنانياً بالطلب الى الأمم المتحدة للمساعدة على الشروع بإعادتهم الى بلادهم.

ويتوزّع 27 ألف نسمة من النازحين في قضاء النبطية.