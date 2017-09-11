مستشارة ألمانيا تحذر دول أوروبا الشرقية : إذا لم يكن هناك تضامن في موضوع الهجرة لن يكون هناك تضامن في مجالات أخرى

مستشارة ألمانيا تحذر دول أوروبا الشرقية : إذا لم يكن هناك تضامن في موضوع الهجرة لن يكون هناك تضامن في مجالات أخرى

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الدول الأوروبية التي فشلت في المشاركة في آلية توزيع طالبي اللجوء على الاتحاد قد تحرم نفسها من المساعدات في مجالات أخرى.

وقالت لصحيفة «فرانكفورتر الغميني تسايتونغ» الأسبوعية، «إذا لم يكن هناك تضامن في موضوع الهجرة، لن يكون هناك تضامن في مجالات أخرى».

واعتُبرت تصريحات المستشارة تحذيراً لدول أوروبا الشرقية التي تتلقى بلايين اليورو مكاسب صافية من عضوية الاتحاد، على عكس الدول المساهمة مثل ألمانيا.

وأثار قرار قضائي يفرض على دول أوروبا الشرقية قبول قسم من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، غضب حكومات هذه الدول الأسبوع الماضي. ورفض قضاء الاتحاد الأربعاء الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر في آلية توزيع اللاجئين التي أقرت في بروكسيل، في أوج أزمة الهجرة منذ سنتين.

وصوّت غالبية وزراء خارجية الدول الأوروبية في أيلول 2015 على توزيع حوالى 120 ألف لاجئ على الاتحاد، وهم قسم من 1.6 مليون مهاجر وصلوا إلى السواحل اليونانية والإيطالية منذ 2014. ورفضت بعض حكومات أوروبا الشرقية الشيوعية هذه الحصص.

واعتبرت ميركل توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد أسهل عندما تصبح سياسة الهجرة الهشة في أوروبا أكثر حزماً، وقالت «إذا نجحنا في محاربة أسباب الهجرة وحماية حدودنا وعقد شراكة انمائية مع أفريقيا ووضع حد لمهربي البشر، سنتمكن عندها من إعادة الثقة بالهجرة القانونية المنظمة».(AFP)