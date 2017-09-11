مورينيو ساخراً : أتمنى بقاء فينغر مع أرسنال فترة طويلة

عاد المدرب البرتغالي #جوزيه_مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي لإثارة الجدل من جديد، وذلك بعدما سخر من نظيره الفرنسي #آرسين_فيغر مدرب آرسنال، وذلك بعد البداية السيئة للغنرز في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

وكشف الصحفي الإنكليزي بيرس مورغان، المعروف بتشجعيه لأرسنال، عن مقابلة أجراها مع مورينيو في أحد متاجر مدينة لندن، بعد فوز ليفربول على أرسنال برباعية نظيفة في الدوري الإنكليزي.

وقال الصحفي الذي يعمل في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن مورينيو قال له، خلال لقائهما الذي استمر 20 دقيقة: “لدي بعض الأصدقاء المقربين ممن يشجعون أرسنال مثلك، إنهم يعانون من الاكتئاب حقا”.

وتابع مورينيو بحسب ما نقلت عنه صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز”: “إنهم يعانون بشكل سيء، إنه أمر فظيع”، قبل أن ينفجر المدرب البرتغالي ضاحكا.

ووجه مورغان سؤالا للمدرب البرتغالي حول رأيه باستمرار فينغر مدربا لآرسنال، حيث رد عليه مورينيو ساخرا وفق ما اوردت صحيفة إيلاف: “لا أعلم، لكن أتمنى أن يبقى هناك لوقت طويل جدا”، في إشارة منه على ما يبدو إلى أن ذلك سيمكنه من الفوز على آرسنال.

جدير بالذكر أن العلاقة بين مورينيو وآرسنال ليست جيدة، كما أن العداوة بينهما بلغت أشدها بعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري عام 2013-2014 عندما كان البرتغالي مدربا للبلوز، حيث نشبت مشادة كلامية بين المدربين بسبب تدخل عنيف من جاري كاهيل مدافع تشيلسي تجاه أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، قبل أن يتوجه فينغر نحو مورينيو ودفعه في صدره بقوة، لكن سرعان من تدخل حكم المباراة وأنهى الخلاف.