” نحن المعارضة رقم واحد ” .. سلو : تعليماتنا واضحة ” لا استهداف للنظام أو حلفائه الروس و الإيرانيين و حزب الله “

” نحن المعارضة رقم واحد ” .. سلو : تعليماتنا واضحة ” لا استهداف للنظام أو حلفائه الروس و الإيرانيين و حزب الله “

قالت وسائل إعلام روسية، إن “قوات سوريا الديمقراطية” قالت إنها لا تسعى للصدام مع “الجيش السوري” خلال تنفيذ العمليات ضد تنظيم “داعش”، معلنة أنها توعدت قوات النظام بالرد حال تعرضها لهجوم أو استهدافها .

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات، طلال سلو، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الاثنين: “تعليماتنا واضحة لقواتنا بألا يكون هناك استهداف لا للنظام ولا القوات الحليفة معه، بما في ذلك الروسية والإيرانية وحزب الله”.

وأضاف سلو، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم: “سبق أن وجهنا تحذيرا للنظام والقوات الحليفة معه بأننا في حال تعرضنا لهجوم أو استهداف سوف نرد وهذا حقنا الشرعي”.

إلا أن المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” أكد في الوقت ذاته: “إننا لا نسعى للصدام مع الجيش السوري”، وفق المصدر ذاته.

وقال سلو إن قوات سوريا الديمقراطية هي “المعارضة رقم واحد” في البلاد، مؤكدا أنها تسيطر الآن على نحو 35 بالمئة من مساحة سوريا.

وأشار إلى أن علاقتها مع دمشق (النظام) “مثلما تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الآن هي إجراء مفاوضات مباشرة بين النظام السوري والمعارضة”.

ولفت إلى أن “مجلس سوريا الديمقراطية هو الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، وهو من سيبحث العلاقة بيننا وبين النظام، ومن سيبحث مستقبل سوريا”.