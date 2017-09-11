وزارة الخارجية الألمانية : اعتقال المزيد من الألمان في تركيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إن ألمانيين آخرين اعتقلا في تركيا في مطلع الأسبوع مشيرا إلى أن احدهما ما زال معتقلا لدى الشرطة في حين منعت السلطات الآخر من مغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر في مؤتمر صحفي إن ألمانيا لا تملك معلومات رسمية عن اعتقال الاثنين يوم الأحد في اسطنبول لكنه أشار إلى أن طبيعة الاعتقالات العشوائية المستمرة في أنقرة تسبب ”قلقا عظيما“.

وأضاف شيفر أن ”الكابوس الذي يواجه الكثير من المواطنين الألمان الذين لا يرغبون سوى بتمضية عطلتهم مستمر“.

ومضى في القول ”يمكن أن يمس من يفكر في دخول تركيا. لا يظن أي شخص أنه في خطر حتى يجد نفسه فجأة في أحد السجون التركية“.

وقال شيفر إن المسافرين إلى تركيا يجب أن يكونوا واعين للمخاطر المحتملة مشيرا إلى أن برلين لا تخطط حاليا لإصدار تحذير رسمي لمواطنيها من السفر إلى تركيا.

وأضاف إن الاعتقال العشوائي المستمر للمواطنين الألمان ربما يجبر برلين على إصدار مثل هذا التحذير مما يضع تركيا في مصاف دول مثل ليبيا واليمن و سوريا.

وحثت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها منذ 26 يوليو تموز على عدم السفر إلى تركيا.

وفي سياق منفصل رفض المفوض الأوروبي جونتر أوتينجر دعوات وقف مفاوضات انضمام أنقرة للتكتل معتبرا أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا تعزيز موقف الرئيس رجب طيب إردوغان.

وفي الأسبوع الماضي أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غضب حكومة إردوغان عندما دعت إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن تفوز ميركل بفترة ولاية رابعة في الانتخابات المزمعة في 24 سبتمبر أيلول.

وفي وقت لاحق اعترفت ميركل بأن مثل هذه الخطوة يجب أن يقررها أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع. (REUTERS)