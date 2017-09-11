وزيرة العدل الإسرائيلية : هذا ما على بشار الأسد أن يفعله إن أراد البقاء رئيساً

وزيرة العدل الإسرائيلية : هذا ما على بشار الأسد أن يفعله إن أراد البقاء رئيساً

قالت وزيرة إسرائيلية، إن على بشار الأسد، إبقاء إيران خارج بلاده، إذا ما أراد البقاء في السلطة.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد، اليوم الإثنين: ” إن للأسد مصلحة بإبقاء إيران في الخارج، إذا ما أراد البقاء”.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة” جروزاليم بوست”، اليوم، عنها قولها في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، المنعقد في مدينة تل أبيب: ” ينبغي على إسرائيل الضغط على القوى الكبرى في العالم بعدم السماح لإيران بإقامة تواجد قوي في سوريا”.

وتابعت شاكيد: ” في حال عدم استجابة القوى الكبرى فإن إسرائيل ستفعل ما يتوجب عمله”.

وكان الجيش السوري قد قال قبل أيام، إن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على موقع داخل الأراضي السورية.

وسبق أن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا من “التواجد الايراني في سوريا”، قبل أن ينقل التحذير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما نقل وفد إسرائيلي معلومات بهذا الشأن إلى مسؤولين أمريكيين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت شاكيد: ” يمكن للوجود الإيراني في سوريا أن يكون سيئا جدا، وإسرائيل لن تقبل بإقامتهم مصانع للأسلحة وموانئ”. (ANADOLU)