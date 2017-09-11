وزير كهرباء بشار الأسد : عقود مع إيران بقيمة 130 مليون يورو لتأمين 5 مجموعات توليد للكهرباء لمحافظة حلب

قال وزير كهرباء بشار الأسد، محمد زهير خربوطلي، إن حلب ستصلها الكهرباء عبر مجموعات توليد كهرباء إيرانية.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن خربوطلي قوله إنه “خلال زيارته الحالية لإيران سيتم توقيع عقود بقيمة 130 مليون يورو خاصة بتأمين 5 مجموعات توليد للكهرباء لمحافظة حلب تصل استطاعتها إلى نحو 125 ميغا واط تعمل على مادتي الغاز والفيول”.

وأضاف: “سيتم تركيب هذه المجموعات في محطة توليد حلب، مبيناً أن هذه المجموعات تمتاز بسرعة التركيب والدخول بالخدمة، وهو ما ينسجم مع توجهات الحكومة الحالية لدعم التغذية الكهربائية في مدينة حلب، والحفاظ على استمرارية إيصال الكهرباء لمختلف الاستهلاكات المنزلية والصناعية والتجارية، وخاصة أن مدينة حلب حرمت من الكهرباء لسنوات بسبب أعمال التدمير والتخريب الممنهجة التي طالت المنظومة الكهربائية هناك وخطوط التغذية الأساسية لحلب، وأن ما تم إنجازه في أشهر لإيصال الكهرباء إلى حلب كان يحتاج في الظروف الطبيعية إلى سنوات”.

وختم بالقول: “كل ذلك في سبيل الإسراع في إعادة الحياة لطبيعتها في حلب وخاصة أن الكهرباء تمثل العامل الأهم والأساسي في مختلف النشاطات الحياتية اليومية سواء المنزلية أم الخدمية وغيرها”.