3 نصائح قبل شراء هاتف ” أندرويد ” بسعر رخيص

تتوفر اليوم في الأسواق العالمية الكثير من هواتف أندرويد رخيصة السعر، ومن عدة شركات عالمية مصنعة للهواتف الذكية، وإن كنت تفكر بشراء هاتف أندرويد جديد بسعر رخيص، فربما تكون خطوة ملائمة لك إن لم تكن تمتلك الميزانية الكافية.

مع ذلك قبل الاستعجال بشراء مثل هذه الهواتف، يجب عليك التحقق من بعض الأشياء المهمة حتى تتجنب المشاكل التي قد تنتج أثناء استخدام الهاتف، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية :

*تحقق من جودة الشاشة

الكثير من هواتف أندرويد الرخيصة، لا تقدم الجودة الكافية فيما يتعلق بالشاشة والتي تعد أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها قبل شراء الهاتف.

وليس المقصود هنا أن تبحث عن هاتف بشاشة AMOLED أو بدقة QHD بأسعار منخفضة، بل التحقق من أن شاشة الهاتف تعمل بسلاسة ولا تعاني من مشاكل فيما يتعلق بالاستجابة إضافة إلى أن تكون الدقة فيها مقبولة ولا تقل عن 1280 * 720 بيكسل.

وليس هناك حاجة لذكر العديد من الأمثلة حول أهمية وجود شاشة لمس تعمل بصورة جيدة في الهاتف للحصول على تجربة ملائمة عند الاستخدام، فإذا كنت تواجه مشاكل في التنقل بين التطبيقات أو لم تكن الجودة كافية عند مشاهدة الأفلام أو الفيديوهات فإن الهاتف سيسبب لك الإزعاج والملل بسرعة.

لذا احرص على معرفة فيما إذا كان الهاتف يعاني من مثل هذه المشاكل، من خلال مطالعة المراجعات والفيديوهات المنشورة على الإنترنت حول الهاتف.

*تحقق من المعالج وذاكرة الوصول العشوائي

ربما تكون مشاكل الأداء هي الحلقة الأضعف في هواتف أندرويد رخيصة السعر، والتي تجعل الكثير من المستخدمين يبتعد عنها.

لذا قبل أن تقوم بشراء هاتف أندرويد بسعر رخيص، تحقق من أنه يُقدم الحد المقبول من حيث أداء المعالج وذاكرة الوصول العشوائي.

فليس من المعقول أن تقوم بشراء هاتف بذاكرة وصول عشوائي أقل من 2 جيجابايت حالياً، خصوصاً مع توافر هواتف بأسعار رخيصة اليوم وبذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت.

*لا تهمل جودة التصنيع

الكثير من هواتف أندرويد مرتفعة المواصفات مصنعة بمواد ذات جودة عالية، إضافة إلى قدرتها على تحمل الخدوش ومقاومة الماء وغيرها.

وتفتقر أغلب الهواتف المنخفضة والمتوسطة المواصفات لمثل هذه المزايا، لكن مع ذلك هناك فروقات واضحة بين المواد المستخدمة في التصنيع في هذه الهواتف مثل أنواع البلاستيك المختلفة أو الهواتف المصنعة من المعدن وحماية الشاشة وغيرها.

وبدلاً من اقتناء هاتف لا يُقدم جودة كافية بالمجمل، يُمكنك الاعتماد على هاتف من الفئة الاقتصادية بزيادة طفيفة للغاية على السعر قد لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 دولار أمريكي وذلك مقابل الحصول على جودة أفضل.