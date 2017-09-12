أبل تطلق الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون 8 و آيفون X

أبل تطلق الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون 8 و آيفون X

أطلقت شركة أبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي والذي يحمل اسم آيفون 8 وآيفون 8 بلس، بالإضافة للهاتف الجديد آيفون X بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سلسلة هواتف آيفون.

وبدأ المؤتمر بكلمة الرئيس التنفيذي لشركة أبل تحدث خلالها عن ستيف جوبز وذلك الإنجازات والابتكارات التي قام بها.

وأضاف كوك أن مبنى آبل سيعتمد على الطاقة المتجددة.

وخلال حديثه عن مميزات الهاتف، قال كوك إن إطلاق “آيفون 8” يعتبر “خطوة ضخمة إلى الأمام”، مشيرا إلى أنهما يتميزان بكونهما مضادين للماء والغبار.

وأضاف أن الجهازين “يأتيان بتصميم مصنوع من الزجاج في الأمام والخلف وبألوان الفضي والرمادي والذهبي”. واستخدمت أبل معالجا جديدا “A11 Bionic” سداسي الأنوية يحمل 4.3 مليار ترانزستور بداخله.

وكشفت أبل للمرة الأولى عن هاتفها الجديد كليا آيفون x والذي سيكون بشاشة من نوع OLED ، فيما سيكون مقاس الشاشة 5.8 إنش.

وسيدعم آيفون x خاصية التعرف على الوجه.

وفي حال الرغبة في إغلاق أي تطبيق في آيفون x أو حتى الذهاب إلى الشاشة الرئيسية فإن ذلك سيكون من خلال السحب من أسفل إلى الأعلى.

وسيدعم آيفون x “إيموجي” أو الوجوه التعبيريه والتي يمكن تحريكها بواسطه استخدام ميزة التعرف على الوجه الجديدة كليا في هواتف أبل.

وكشفت أبل أن معدل الخطأ في التعرف على وجه المستخدم 1 في المليون.

وكشف الرئيس التنفيذي لأبل أن هاتف آيفون 8 مزود بشاشة 4.7 بوصة، وهاتف آيفون 8 بلس شاشته 5.5 بوصة.

ويطرح “آيفون 8” في الأسواق بـ 64 غيغا و256 غيغا، وتبدأ أسعاره ابتداء من 699 دولارا، فيما ستكون أسعار “آيفون 8 بلس” ابتداء من 799 دولارا.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة الأميركية في استقبال طلبات الشراء للهاتفين يوم 15 أيلول، وأن تنتهي يوم 22 من الشهر ذاته.

وحازت ساعة أبل على الرقم الأول في عالم الساعات عالميا، وأن 97%، من مستخدمي ساعة أبل راضون عنها، مشيرا إلى أن مبيعاتهعا في 2016، ارتفعت 50%، مقارنة بالعام السابق.

وقد تم تحسين نظام التشغيل في ساعة أبل وأصبح حساس لنبضات القلب، وأكثر دقة من السابق.

وقد تضمن الإصدار الثالث من ساعة أبل شريحة اتصال خاصة بها.

وأعلنت أبل أن سعر ساعة أبل الجديدة سيكون 399 دولارا، فيما حافظت الشركة على سعر الإصدار الثاني كما هو عند 349 دولارا.