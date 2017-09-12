أردوغان : لم ألتقي بالأسد و لا خلافات بين تركيا و روسيا بشأن تسوية الوضع في إدلب

أردوغان : لم ألتقي بالأسد و لا خلافات بين تركيا و روسيا بشأن تسوية الوضع في إدلب

افاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه جرى التوقيع على شراء صواريخ S-400 من روسيا: و قال: “على حد علمي، فقد قمنا بدفع المقدم ايضا”.

جاء ذلك في معرض رد أردوغان على اسئلة الصحفيين عقب عودته من قمة منظمة التعاون الاسلامي التي عقدت في كازاخستان.

و ردا على سؤال حول آخر نقطة جرى التوصل اليها في موضوع شراء صواريخ S-400 من روسيا، قال أردوغان: “لقد وقع الأصدقاء على صفقة الشراء. و على حد علمي، فقد قمنا بدفع المقدم ايضا. أعتقد انه لا يحق لأحد مناقشة مبادئ استقلالية الجمهورية التركية المتعلقة بالصناعات الدفاعية و الدفاع. نتخذ قراراتنا الخاصة باستقلالنا بأنفسنا، الى جانب التدابير المتخذة لحماية بلادنا. بل اننا مكلفين باتخاذ التدابير الأمنية”.

و افاد أردوغان ان تركيا التي أصبحت قادرة على انتاج الطائرات المأهولة و غير المأهولة ، و انعا استطاعت في الاسبوع الأخير بالقضاء على 90 ارهابيا بهذه الطريقة.

و ذّكر أردوغان بأنه سيعقد اجتماع في الرابع عشر من أيلول سبتمبر الجاري في اطار مسيرة استانا لحل الأزمة السورية و قال: “نقوم بتشغيل مسيرة في ادلب؛ كنا قد اتفقنا عليها مع روسيا سابقا. و ليس هناك أي خلاف بيننا و بين روسيا بهذا الصدد. كما لم يظهر على الأجندة أي موضوع خلاف في المباحثات التي أجريناها مع إيران”.

و ردا على سؤال حول الادعاءات التي تشير الى لقاءه ببشار الأسد أثناء زيارته لكازاخستان، قال أردوغان: “لم التقي به، و لا أنوي فعل ذلك”.

اما بخصوص التوتر القائم مع ألمانيا، فأشار رئيس الجمهورية الى ان النقطة التي توصلوا اليها ناجمة عن استياء من المواقف الخاطئة للحكومة الألمانية، مؤكدا على انه ليس هناك أي مشكلة مع الشعب الألماني.

و افاد اردوغان بأنه لا يمكن القبول بموقف ألمانيا الآوي للارهاب، و قال: “في حال استمروا بالهجوم، فان الجمهورية التركية لن تسمح بالمساس بكرامتها”. (TRT)