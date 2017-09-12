أمريكا : مسعفون يساعدون امرأة احتجزها إعصار ” إرما ” على الولادة عبر الهاتف

أرغمت امرأة من مدينة #ميامي الأمريكية على وضع حملها بنفسها بعدما تقطعت بها السبل بسبب #إعصار_إيرما ، حيث حالت الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة دون وصول فريق الطوارئ إليها.

وبعد أن فاجأتها آلام المخاض في الساعة الثالثة من صباح الأحد الماضي، اتصلت المرأة بخدمة الطوارئ لمساعدتها في الوصول إلى المستشفى، إلا أن الأحوال الجوية حالت دون وصول فريق الإنقاذ إليها، وفقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبعد ساعتين عاودت المرأة الاتصال بفريق الإسعاف وأخبرتهم بأنها على وشك الولادة، ما دفع فريقاً طبياً من مستشفى ميامي للتواصل معها على الهاتف وإعطاء التوجيهات لها حول كيفية التصرف أثناء الولادة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست بأن المرأة وضعت طفلة معافاة، وقامت بقطع الحبل السري وربطه بنفسها، بحسب تعليمات الفريق الطبي.

وتم نقل المرأة وطفلها إلى مستشفى جاكسون ميموريال في ميامي في وقت لاحق، ولم يتضح فيما إذا كانت المرأة لوحدها عندما وضعت الجنين، وكانت السلطات المحلية قد حذرت المواطنين بأنها لن تتمكن من الاستجابة لمكالمات الطوارئ، وذلك لخطورة خروج فرق الإنقاذ إلى الشوارع.

تجدر الإشارة إلى أن إعصار إرما ضرب ولاية فلوريدا صباح الأحد وتسبب بوقوع أضرار على نطاق واسع في جنوب ووسط الولاية، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.