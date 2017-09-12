إعلامية سعودية : محادثتي مع خديجة بن قنة مفبركة

نفت إعلامية سعودية صحة تسجيل نسب لها، يدور مع مذيعة قناة الجزيرة القطرية خديجة بن قنة.

وقالت الإعلامية لجين عمران في تعليق نشرته صحيفة الوطن السعودية إن هذا التسجيل “مفبرك”.

وذكرت الصحيفة أن لجين “رفضت الخوض في تفاصيل المحادثة، في انتظار نتائج التحقيق، وظهور الحقائق كافة على أمل أن ينصفها القانون، مؤكدة أنها بنت السعودية، ولم تتعود على الضعف أو الاستسلام”.

وتضمن التسجيل طلب بن قنة من عمران التشويش على زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في مساعيه لحل الأزمة القطرية، ووفقاً للتسجيل فإن لجين وعدت مذيعة الجزيرة أن تفعل ما طلب منها.