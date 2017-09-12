السعودية : إحباط مخطط لـ ” داعش” كان يستهدف وزارة الدفاع و القبض على انتحاريين

صرح مصدر مسؤول أن رئاسة أمن الدولة، ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش” كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض بعملية انتحارية باستخدام أحزمة ناسفة، حيث أسفرت نتائج العملية الأمنية عن الآتي:

“أولاً: القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كلاً من (أحمد ياسر الكلدي – عمار علي محمد) قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية وإسميهما يختلفان عن ما هو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما، كما ألقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما وما كانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن إسميهما في الوقت الراهن.

ثانياً: ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما 7 كيلوغرامات)، بالإضافة إلى تسعة قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء.

ثالثاً: ضبط استراحة في حي الرمال في مدينة الرياض، اُتخذت كوكر للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها”.

وقال المصدر إن “التحقيقات ما تزال مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بكافة التفاصيل لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن بما يستجد في حينه”.(العربية)