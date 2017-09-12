الصين : واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل كوريا الشمالية

الصين : واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل كوريا الشمالية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الثلاثاء، في افتتاحية صادرة عنها، أن واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل كوريا الشمالية وأن تعود إلى طاولة المفاوضات.

واضافت الوكالة الرسمية “إن الهدف النهائي لهذه التحركات يجب أن يكون إعادة الدولة إلى طاولة المفاوضات حتى تتمكن جميع الاطراف المعنية من الجلوس معاً، وتسوية الشروط التي يمكن أن تجمد بالفعل أو تنهي الخطط النووية لكوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) وضمان سلام دائم ومستدام في المنطقة”.

وأكدت الصين على موقفها مجدداً بأن العقوبات الصارمة لن تكون مفيدة في وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية.(DPA)