المرصد السوري : استياء كبير في ريف إدلب بعد قرار هيئة ” تحرير الشام ” إعدام شاب ” سب الرسول “

المرصد السوري : استياء كبير في ريف إدلب بعد قرار هيئة ” تحرير الشام ” إعدام شاب ” سب الرسول “

بدأت دائرة الاستياء بالاتساع من قرار هيئة تحرير الشام، إعدام شاب من بلدة كفرومة بتهمة “سب الرسول”بحسب مانشر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخرجت مظاهرة في مدينة معرة النعمان تأييداً للاحتجاجات القائمة في بلدة كفرومة، رداً على حكم الهيئة.

ونقل المرصد عن شهود عيان أن استياء شعبي يسود بلدة كفرومة في ريف ادلب الجنوبي ، وسط احتجاجات أهلية و قيام عشرات المدنيين بإشعال الإطارات وقطع الطرقات داخل البلدة وفي محيطها، رفضاً لقرار محكمة هيئة تحرير الشام بتنفيذ حكم الإعدام .

وطالب المواطنون بإلغاء قرار الإعدام وتخفيف العقوبة عنه، فيما تشهد المنطقة حالة استنفار من قبل هيئة تحرير الشام تخوفاً من تطور الاستياء والتوتر الذي تشهده البلدة.

وقال المرصد أن هذه أول مظاهرة تسجّل ضد قرار إعدام مدنيين في إدلب ومعظم الأراضي السورية، وشهدت محافظة إدلب في وقت سابق عمليات إعدام طالت عشرات المدنيين من ضمنهم مواطنات، بتهم “شرعية وأخلاقية وعسكرية”.