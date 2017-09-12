المرصد السوري : 69 قتيلاً بضربات جوية قرب نهر الفرات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على الأرجح أسفرت عن مقتل 69 شخصا منذ يوم الأحد قرب نهر الفرات في محافظة دير الزور .

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب من رويترز للتعليق على التقرير الذي نشره المرصد اليوم الثلاثاء.

وذكر المرصد أن الضحايا مدنيون، وأن الضربات الجوية أصابت مخيمات للمدنيين على الضفة الغربية لنهر الفرات وعبارات للانتقال إلى الضفة الشرقية.(REUTERS)