الملك : السويد لكل السويديين بمن فيهم من هاجروا إليها

دعا ملك السويد، كارل السادس عشر غوستاف، اليوم أعضاء البرلمان السويدي إلى الأخذ بعين الاعتبار حاجات جميع السويديين وتطلعاتهم المستقبلية.

وقال الملك السويدي خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، إنه لابد من معالجة مشاكل المستقبل عبر احترام الآراء السياسية المختلفة للآخرين.

ونوه كارل غوستاف بحسب شبكة الكومبس بوجود العديد من الخبرات في البلاد ومن خلفيات متنوعة قائلاً ،”إن بلادنا فيها 10 ملايين نسمة، لديهم خبرات وأحلام مختلفة وهم من خلفيات عدة” وتابع ” واحد من كل خمسة سويديين هم من الأطفال والشباب، منهم من يكونوا ولدوا في .بلد آخر وهاجروا إلى هنا، فجميع هؤلاء معاً يشكلون سوية السويد”، مؤكداً بأن أعضاء البرلمان يمثلون كل هؤلاء.

ويتألف البرلمان الحالي من 8 أحزاب سياسية، ويضم 349 مقعداً ومن المقرر أن تجرى انتخابات نيابية جديدة في خريف العام المقبل.